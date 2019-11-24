جوميز يجمع بين “جائزتي” أفضل لاعب وهدّاف دوري أبطال آسيا

حصد المحترف الفرنسي بافيمتي جوميز جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا لنسخة العام الحالي بعدما قاد الهلال لتتويج مستحق ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني بالانتصار عليه بهدفين نظيفين.

وسجل جوميز (34 عامًا) هدفًا قاتلًا في الأنفاس الأخيرة من المباراة مُنهيًا إياها عمليًا برفعه النتيجة إلى 2-0 في ملعب سايتاما بطوكيو، بينما كان سالم الدوسري مفتتح التسجيل بالدقيقة 74.

سيداتي سادتي!

نقدم لكم أفضل لاعب في #دوري_أبطال_آسيا 🔝!

بـــــافــــيــــتــــمـــبـــي غــــومـــيــــز pic.twitter.com/yqpqYYuCfS — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 24, 2019

وكرر الهلال فوزه على الفريق الياباني لينتصر بمجموع اللقائين بثلاثية نظيفة وليحصد اللقب الثالث عبر تاريخه في المسابقة.

وسجل جوميز 11 هدفًا خلال مشوار البطولة ليتوج هدًافًا لها، ويجمع بين جائزتي أفضل لاعب والهدّاف.

بينما بات نجم مارسيليا وسوانسي سيتي السابق، أول لاعب أوروبي يسجل للزعيم في نهائي دوري أبطال آسيا.

وثأر الهلال من خسارته المؤلمة عام 2017 عندما فقد اللقب أمام أوراوا في طوكيو إثر الخسارة إيابًا بهدفٍ نظيفٍ في مباراة شابها العديد من الجدل حيال الحالات التحكيمية.