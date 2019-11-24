الرياضة

جوميز يجمع بين “جائزتي” أفضل لاعب وهدّاف دوري أبطال آسيا

محمد ابو الوفاaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      24 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

حصد المحترف الفرنسي بافيمتي جوميز جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا لنسخة العام الحالي بعدما قاد الهلال لتتويج مستحق ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني بالانتصار عليه بهدفين نظيفين.

وسجل جوميز (34 عامًا) هدفًا قاتلًا في الأنفاس الأخيرة من المباراة مُنهيًا إياها عمليًا برفعه النتيجة إلى 2-0 في ملعب سايتاما بطوكيو، بينما كان سالم الدوسري مفتتح التسجيل بالدقيقة 74.

وكرر الهلال فوزه على الفريق الياباني لينتصر بمجموع اللقائين بثلاثية نظيفة وليحصد اللقب الثالث عبر تاريخه في المسابقة.

وسجل جوميز 11 هدفًا خلال مشوار البطولة ليتوج هدًافًا لها، ويجمع بين جائزتي أفضل لاعب والهدّاف.

بينما بات نجم مارسيليا وسوانسي سيتي السابق، أول لاعب أوروبي يسجل للزعيم في نهائي دوري أبطال آسيا.

وثأر الهلال من خسارته المؤلمة عام 2017 عندما فقد اللقب أمام أوراوا في طوكيو إثر الخسارة إيابًا بهدفٍ نظيفٍ في مباراة شابها العديد من الجدل حيال الحالات التحكيمية.

محمد ابو الوفا

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