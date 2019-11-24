“تويتر” يطور أسلوباً جديداً للتحقق من هوية المستخدم

البلاد : وكالات

طور موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أسلوباً جديداً للتحقق من هوية المستخدم لا يعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المستخدم وبالتالي لا يحتاج إلى استعمال رقم الهاتف المحمول الخاص به.

وأشار موقع” تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أسلوب “التحقق بخطوتين” للتأكد من هوية المستخدم المعروف اختصاراً بالأحرف الإنجليزية “تي.إف.أيه” والذي يحتاج إلى استعمال رقم الهاتف المحمول يعرض بيانات المستخدمين لخطر القرصنة، في ظل تعرض أرقام هواتف عدد لا يحصى من الأشخاص للقرصنة سواء عبر التسلل إلى مواقع تقديم الخدمات أو سرقة الرسائل النصية القصيرة للمستخدم عن طريق الحصول على بطاقات الاتصال الخاصة بالهاتف المحمول “إس.آي.إم”.

وأشار موقع “تك كرانش” إلى أن بعض المستخدمين قالوا إن إنشاء حساب على موقع تويتر مازال يطلب منهم إدخال رقم الهاتف وهذا ما يعني أن الموقع لم يعمم الأسلوب الجديد حتى الآن.