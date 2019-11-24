الرياضة

الهلال بطلا لـدوري أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      24 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

توج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بتاريخة، وللمرة الأولى بنسخته الجديدة، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة، بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدفي الهلال اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 74 من عمر المباراة، وقوميز في الدقيقة 93 من المباراة.

وجاء هذا الفوز بعد أن حقق الفريق الهلالي الفوز على أوراوا في ذهاب نهائي البطولة

بنتيجة 1-0 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

صحيفة البلاد

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