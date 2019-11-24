الهلال بطلا لـدوري أبطال آسيا

البلاد : متابعات

توج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بتاريخة، وللمرة الأولى بنسخته الجديدة، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة، بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدفي الهلال اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 74 من عمر المباراة، وقوميز في الدقيقة 93 من المباراة.

وجاء هذا الفوز بعد أن حقق الفريق الهلالي الفوز على أوراوا في ذهاب نهائي البطولة

بنتيجة 1-0 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.