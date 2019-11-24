“المياه الوطنية” تُطلق حزمة خدمات إلكترونية في 29 مدينة ومحافظة

البلاد : متابعات

أطلقت شركة المياه الوطنية حزمة من الخدمات الإلكترونية في 29 مدينة ومحافظة في أربع مناطق، هي مكة المكرمة وعسير ونجران والباحة، وذلك بهدف تطوير البنية التحتيّة الخدمية من أجل تطبيق مراحل التحوُّل الرقمي وتوحيد خدماتها في جميع مناطق المملكة تباعًا.

وأوضحت الشركة أن المدن والمحافظات التي حظيت بالخدمات الإلكترونية في منطقة مكة المكرمة هي (رابغ- الليث- القنفذة- تربة- حلي- القوز- ثول)، ومدن منطقة عسير ومحافظاتها ضمت (أبها- أحد رفيدة- البرك- بيشة- خميس مشيط- مدينة سلطان)، أما مدن منطقة نجران فهي (نجران- خباش- يدمة- حبونا- بدر الجنوب- ثار- شرورة)، فيما شملت مدن منطقة الباحة ومحافظاتها (الباحة- بلجرشي- العقيق- القرى- المندق وبني حسن- المخواة- قلوه- الحجرة- غامد الزناد).

وأكدت الشركة أن إطلاق الخدمات الإلكترونية تعدُ نقلة نوعية في التحوُّل الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية، داعية جميع العملاء والمستفيدين في مناطق مكة المكرمة وعسير ونجران والباحة للتسجيل بفرعها الإلكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.