أمير مكة يستعرض انجازات جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة

جدة : البلاد

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة ، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، نظير ما تحظى به المنطقة من رعاية واهتمام في جميع المجالات .

جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة ، اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، حيث جدّد الأمير خالد الفيصل التأكيد على دور الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز – رحمه الله – ، في وجود مراكز الأحياء التي بدأها من المدينة المنورة ، حين كان أميراً لها ، ونقل تجربتها معه إلى مكة المكرمة .

وثمّن الأمير خالد الفيصل ، دور مراكز الأحياء خصوصاً في محافظة جدة ، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ، نظير ما حققته المراكز في المحافظة من نجاح ، مستدلًا سموه بإنشاء 4 مراكز نموذجية ، فيما يجري العمل على تنفيذ 4 أخرى في أحياء الروضة ، والقرينية ، والشاطئ ، وحي الأمير فواز النموذجي ، حاثاً المسؤولين في العاصمة المقدسة ، والطائف على محاكاة التجربة ، وتطوير العمل ، والارتقاء به في سبيل الوصول للأهداف المنشودة لتؤدي هذه المراكز دورها المجتمعي المُناط بها .

وتخلل الاجتماع المواقفة على تسمية أعضاء الجمعية للدورة المقبلة ، كذلك استعراض لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، والخطط المستقبلية التي يأتي في مقدمتها إنشاء 4 مراكز أحياء نموذجية جديدة في محافظة جدة ، إلى جانب إنشاء مركز للأنشطة الشبابية ، وآخر للأنشطة النسائية بمحافظة الطائف .

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .

واطّلع الأمير خالد الفيصل على المراكز الجديدة المزمع تنفيذها في جدة والطائف خلال الفترة المقبلة .