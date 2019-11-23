مسابقات الفروسية والسباحة والقوس والسهم

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن الحفل الختامي لمسابقات الفروسية والسباحة والقوس والسهم، سيقام برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وذلك يوم 25 نوفمبر في مقر مركز ميادين الفروسية ببنبان.

وكانت الجولة الأولى من مسابقة الفروسية للإناث، قد اختتمت بمركز الميادين للفروسية في بنبان، وبمشاركة العشرات من الفارسات السعوديات اللاتي تأهل منهن عشر فارسات للمشاركة في نهائي المسابقة.

وتواصلت التصفيات في مسابقتي الفاروق للسباحة والرماية بالسهام للرجال في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، لتحديد العشرة الفائزين في السباحة والعشرة الفائزين في الرماية بالسهام. وقد حددت الهيئة العامة للترفيه جوائز المسابقات الثلاث وستكون على النحو التالي:

الفائزة الأولى ستحصل على كأس البطولة والميدالية ودرع، إضافة إلى مبلغ مئة ألف ريال. كما ستحصل صاحبة المركز الثاني على ميدالية ودرع ومبلغ 50 ألف ريال، وتحصل صاحبة المركز الثالث على ميدالية ودرع ومبلغ 25 ألف ريال، في حين ستحصل صاحبة المركز الرابع على درع ومبلغ ستة آلاف ريال، ودرع ومبلغ خمسة آلاف ريال للمركز الخامس، ودرع وأربعة آلاف ريال للمركز السادس، في حين سيحصل أصحاب المراكز الثلاث الأخيرة؛ أي من السابع إلى العاشر على درع ومبلغ 2,500 ريال لكل منهن.