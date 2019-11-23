عبدالعزيز الفيصل يزور جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية

الرياض : واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الذي تشارك به على هامش مهرجان سباق “فورمولا إي” الدرعية 2019 الذي أقيم خلال يومي 22 و23 نوفمبر 2019م، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية التي انطلقت في 22 نوفمبر وتستمر حتى 21 ديسمبر 2019م في منطقة الدرعية التاريخية.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي في جناح شركة SAMI عددٌ من المسؤولين فيها، الذين قدموا لسموه شرحاً وجيزاً عن الشركة.

كما شاركت تحت مظلة شركة SAMI في الجناح نفسه شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC التابعة لها، وذلك من خلال زاويتها الذكية التي ضمت جهازاً لمحاكاة الطيران وجهازاً لمحاكاة قيادة السيارات، فيما استقطب الجناح العديد من الزوار والمهتمين للتعرف على أنشطة الشركتين.

وأقيم سباق “فورمولا إي” الدرعية 2019 للسنة الثانية على التوالي في منطقة الدرعية التاريخية، وهو أحد الفعاليات الرياضية العالمية التي تعكس الخطوات الطموحة التي تخطوها المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية 2030.