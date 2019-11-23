شرطة مكة تطيح بعصابة “الجوائز الوهمية”

جدة : البلاد

أفلحت شرطة منطقة مكة المكرمة في القبض على تسعة مُتهمين بجرائم النصب والاحتيال .

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت – بفضل الله تعالى – عن ضبط تسعة مُتهمين – من الجنسية الباكستانية – تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بإرتكاب جرائم نصب وإحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية ، عبر رسائل نصية يتم من خلالها إستدراج ضحاياهم ، وجمع معلوماتهم من خلال إدعاءات مختلفة كتحديث حساباتهم البنكية ، او فوزهم بجوائز نقدية وهمية ، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية ، وقد عثر بحوزتهم على مبلغ مالي وعدد ( ٢٥ ) جهاز جوال وعدد ( ٤٤ ) شريحة إتصال مختلفة ، جرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .