“أليكساندر سيمز” يتوج بالجولة الثانية من فولامولا إي الدرعية

الرياض : واس

توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم ، البريطاني أليكساندر سيمز سائق فريق بي إم دبليو آي أندريتي بجائزة المركز الأول في ختام منافسات الجولة الثانية من سباق ” السعودية فورمولا إي – الدرعية 2019 ” للسيارات.

وحافظ السائق أليكساندر سيمز على المركز الأول منذ انطلاقة السباق حتى نهايته ، فيما حلّ الألماني ماكس جونثر زميله في الفريق ثانياً ، ما منح فريق بي أم دبليو آي أندريتي صدارة ترتيب الفرق بـ53 نقطة بعد انتهاء جولتي الدرعية.

وجاء البرازيلي “لوكاس دي غراسي” سائق فريق أودي سبورت آبت شايفلر ليُسدل الستار على جولة أخرى مثيرة ، شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا للسباق الذي أصبح جزءًا مهمًّا ضمن روزنامة البطولات العالميّة التي سيتم استضافتها في المملكة حتى عام 2028م.

وحقق سيمز المركز الأول بعد أن تصدر الجولات التأهيلية صباح اليوم بتحقيقه رقمًا زمنيًّا مقداره 1:11.476 دقيقة ، ما جعله يدخل تاريخ فورمولا إي كأول شخص يحقق المركز الأول في الجولات التأهيلية لثالث مرة على التوالي ، وحلّ السويسري سيباستيان بويمي سائق فريق نيسان إي دامس ثانياً بفارق 0.200 ثانية ، تلاه البرازيلي لوكاس دي غراسي سائق فريق أودي سبورت آبت شايفلر بفارق 0.308 ثانية.

وشهدت منافسات الفورمولا إي التي تستضيف المملكة جولتيها الأولى والثانية أجواءً استثنائية حافلة بالحماس والتشويق والإثارة بعد أشهرٍ من الترتيبات والتخطيط ، وآلافٍ من ساعات العمل لإنشاء مضمار السباق.

ويستمر موسم الدرعية على مدى شهر كامل ليشهد مجموعةً متنوعةً من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك سباق فورمولا إي، بطولة الملاكمة للوزن الثقيل – نزال الدرعيّة التاريخي ، كأس الدرعية للتنس للرجال ، ومهرجان الدرعية للفروسية المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، وستنظم الدرعية مجموعةً من الفعاليات الرياضية العالمية .