73 مليار ريال حصيلة اكتتاب «أرامكو» في أول 5 أيام

جدة : البلاد

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال” بصفتها مدير الاكتتاب لشركة “أرامكو السعودية”، عن نتائج الاكتتاب للأيام الخمسة الأولى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 72.99 مليار ريال.

وأوضحت أن القيمة الاجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة بلغت 58.39 مليار ريال بلغ اجماليها 1.82 مليار سهم.

وأضافت أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 1.82 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.08 مليون سهم والتي تمثل 14.59 مليار ريال.

وصرحت الأستاذة رانيا نشار، نائبة رئيس مجلس ادارة سامبا كابيتال بما يلي: “بلغت اكتتابات شريحتي الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة تبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية، ونتوقع إقبالاً متزايداً خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب”.