نفاد تذاكر ليلة سندباد الأغنية خلال 90 دقيقة

الرياض- خالد بن مرضاح

ينتظر جمهور الفنان راشد الماجد حفله الذي سيقام الليلة بفارغ الصبر، وقد نفدت تذاكر حفل ليلة السندباد خلال 90 دقيقة فقط من عرضها، فيما يتزامن مع الحفل معرض تاريخي لسندباد الأغنية السعودية.

الحفل يقام على مسرح الفنان محمد عبده في موقع البوليفارد بالرياض، وتعد ليلة السندباد ضمن “ليالي الأساطير” إحدى أبرز فعاليات “موسم الرياض” التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، وتعد الأكبر لسندباد الأغنية العربية، ويقدم من خلالها ليلة طربية فريدة وغير مسبوقة.

وقد اعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ان ليلة “السندباد” إحدى حفلات “ليالي الأساطير، لتكريم أشهر عمالقة الفن والموسيقى السعوديين في “موسم الرياض”، الذي يعد أكبر مواسم المملكة، وذلك تقديراً وعرفاناً لمسيرتهم الفنية العريقة، ولدورهم البارز وجهودهم المتميّزة في الارتقاء بالفن والموسيقى السعودية والخليجية، ولتقديم الشكر والامتنان لهم وهم في ذروة عطائهم.

ولمحبي الفنان راشد الماجد فرصة لاقتناء آلته الموسيقية الشخصية والمحببة إليه (العود) من خلال مزاد علني بالحفل، حيث ارتبط هذا (العود) ارتباطاً وجدانياً ومعنوياً خاصاً بالفنان راشد، ويمثل إرثا فنياً وذكرى جميلة ظلت ترافقه طوال مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء، باعتباره هدية قيّمة قدمها إليه الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، في بداية رحلة نجاحه الفني بعد طرحه أغنية «أبشر من عيوني» في عام 1992م. ويحتفظ الفنان راشد الماجد بهذا (العود) كأغلى هداياه، وعزف به أجمل أغنيات مسيرته الفنية لأكثر من 27 عاماً من الذكريات الجميلة.

ويقام معرض خاص للفنان راشد الماجد، عن نشأته ومراحل حياته ومسيرته الفنية. ويتضمن المعرض صوراً وذكريات حصرية عن الفنان لم تنشر من قبل، بالإضافة إلى الجوائز التي نالها خلال مشواره الفني المتميّز، وبعض مقتنياته الشخصية القيّمة. وسيتم عرض ذلك بطريقة إبداعية رائعة، وبأسلوب شيق ومبتكر يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى باستخدام أحدث التقنيات.