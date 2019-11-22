موهبة تفتح باب التسجيل في مسابقة الكانجارو

الرياض ـ البلاد

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة “، فتح باب التسجيل في مسابقة “الكانجارو للرياضيات” لعام 2020م، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، وحتى فبراير المقبل، لجميع مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية.

ودعت “موهبة” الطلبة السعوديين وغير السعوديين في جميع صفوف التعليم العام بمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، والمدارس للتسجيل في المسابقة، من أجل تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات.

ويتم التسجيل في مسابقة الكانجارو للرياضيات عن طريق الطلاب أو أولياء الأمور أو المدارس عن طريق الدخول إلى الرابط التالي: https://registration.mawhiba.org/Kangaroo/Login/login?returnUrl=RegistrationsToExams%2FCreate

وستعقد المسابقة في شهر مارس من كل عام، ويتم تحديد يوم موحد للاختبار لجميع الطلبة المسجلين، فيما سيتم إعلان النتائج خلال شهر مايو 2020، ويمكن للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمسابقة وآليتها وشروطها، ونماذج الاختبارات، والجدول الزمني لمراحلها عبر الموقع الرسمي للمسابقة https://www.kangarooksa.com/Pages/default.aspx.

وتعد مسابقة الكانجارو أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الاول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وتهدف مسابقة الكانجارو للرياضيات إلى تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.

يذكر أن المملكة ممثلةً بمؤسسة “موهبة” انضمت رسميا لمنظمة “كانجارو بلا حدود” في عام 2016 بعد الموافقة على طلب انضمامها بالإجماع.