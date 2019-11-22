ضبط عصابة ارتكبت 42 جريمة سرقة بالرياض

الرياض : البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع بعد ثبات تورطهم بعدد من جرائم السرقة بالمنطقة .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر بن سليمان التويجري إن أفراد التشكيل ارتكبوا عدد من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.