آل الشيخ يكشف الستار عن سيارة المستقبل

الرياض – خالد بن مرضاح

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن سيارة المستقبل “سيارة 2030″، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده امس الخميس في منطقة “معرض الرياض للسيارات” بالجنادرية.



وأعلن آل الشيخ أن “سيارة 2030” ، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصاً لموسم الرياض وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناءها.

وانطلقت فعاليات منطقة “معرض الرياض للسيارات” المنطقة الثالثة من مناطق موسم_الرياض، أمس الخميس 21 نوفمبر وستستمر حتى الثلاثاء القادم.

من ناحية أخرى أَصبح نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، والتي افتتحها رسمياً امس الخميس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وخطفت سيارة واحدة من أصل ٢٠٠ سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب البرازيلي رونالدينهو، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من ١٢٠٠ سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.