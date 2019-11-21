“زين السعودية” راعٍ رئيس لـ”موسم الدرعية”

الرياض : واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والرئيس التنفيذي لشركة “زين السعودية” المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية مشتركة بين الطرفين تكون بموجبه “زين السعودية” شريكاً رئيساً وحصرياً من قطاع الاتصالات لرعاية “موسم الدرعية” الذي ينطلق غداً الجمعة 22 نوفمبر 2019م ويستمر حتى 21 ديسمبر.

وتمت مراسم التوقيع اليوم في مقر “موسم الدرعية” بين مدير عام إدارة الفعاليات بالهيئة عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ونائب الرئيس التنفيذي للاتصال بشركة “زين السعودية” ريان بن عبدالله التركي.

وبهذه المناسبة، نوّه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بأهمية قطاع الاتصالات ودوره المحوري في تطوير أسلوب الحياة العصرية، بما في ذلك تقديم وسائل محفّزة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والمشاركة في فعالياتها، وقال سموه: “تمثّل شراكاتنا مع زين السعودية رافداً أساسياً للنشر والتوعية بأهمية الدور الذي تتولاه الهيئة العامة للرياضة، وترسيخ رسالتها في تحوّل المجتمع ليكون أكثر صحة عبر ممارسة الأنشطة الرياضية، التي تأتي انسجاماً مع مستهدفات برنامج جودة الحياة لرؤية 2030”.

وأضاف سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل : “اليوم تم عقد اتفاقية تعاون مشتركة مع “زين السعودية” لتقديم خدماتها في قطاع الاتصالات خلال فعاليات وأحداث “موسم الدرعية” الذي ينتظر أن يشهد إقبالاً كبيراً من قبل الزوار طوال مدة الموسم”.

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لـ”زين السعودية” المهندس سلطان بن عبدالله الدغيثر أن الشركة ستغطي “موسم الدرعية” بشكل كامل بشبكة الجيل الخامس G5، وستقدم حصرياً، أرقى خدمات الاتصالات وأكثرها تطوراً لجميع الضيوف والمشاركين في مختلف الفعاليات، واعتبر أن هذه الخطوة تندرج في إطار جهود “زين السعودية” المستمرة في دعم كل الفعاليات والبرامج السياحية والثقافية والترفيهية في مختلف مناطق المملكة، والتي تحفّز السياحة وتمنح الزوّار فرصة استكشاف المملكة والتعرف على تراثها وتاريخها العريق، وتساهم أيضاً في تعزيز هذا القطاع المهم في الاقتصاد المحلي وتنوّع مصادره.

ويعتبر “موسم الدرعية” أحد مهرجانات “مواسم السعودية” الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءاً من العام 2019، التي تهدف لتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية، حيث سيشهد “موسم الدرعية” خلال شهر كامل، مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية، أبرزها سباق “فورمولا إي” في نسخته الثانية والذي يقام على جولتين يومي 22 و23 نوفمبر، إضافة إلى كأس الدرعية للتنس بمشاركة نخبة من نجوم العالم، بين 12 و14 ديسمبر في “الدرعية أرينا” التي تتسع لـ15 ألف متفرج، وكذلك نزال الدرعية التاريخي المقرر إقامته في السابع من الشهر ذاته بين أنتوني جوشوا وأندي رويز، إضافة إلى مهرجان الدرعية للفروسية الذي سيقام خلال الفترة الممتدة بين 12 – 14 و19 – 21 ديسمبر.