رئيس ديوان المظالم يلتقي إمام المسجد الحرام

البلاد : واس

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في مكتبه اليوم إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري .

وجرى خلال اللقاء تهنئة معالي الرئيس لفضيلته بصدور الموافقة الكريمة بتعيين فضيلته إمامًا للمسجد الحرام، داعياً له بمزيد من التوفيق والسداد، وسائلًا المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مزيدًا من التوفيق والعون والتأييد، وأن يجزيهما على مايقدمانه لخدمة الإسلام والمسلمين خير الجزاء.