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رئيس ديوان المظالم يلتقي إمام المسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      21 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في مكتبه اليوم إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري .

وجرى خلال اللقاء تهنئة معالي الرئيس لفضيلته بصدور الموافقة الكريمة بتعيين فضيلته إمامًا للمسجد الحرام، داعياً له بمزيد من التوفيق والسداد، وسائلًا المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مزيدًا من التوفيق والعون والتأييد، وأن يجزيهما على مايقدمانه لخدمة الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

صحيفة البلاد

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