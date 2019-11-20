هذه الأطعمة تسبب السمنة لأطفالك

تحرص كل أم على صحة أطفالها ودوما ما تعتني بتغذيتهم ،ولكن الاعتقاد السائد أن كثرة الطعام مفيدة لاسيما المشبع بالدهون والسكر ،ولكن للاسف بعض الأطعمة قد تتسبب فى اصابتهم بالسمنة ،ونقدم لكل أم قائمة بالأطعمة التى تسبب السمنة ،والأطعمة الواجب عليهم تناولها ليكونوا أصحاء.
أطعمة يجب تجنبها
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معظم حبوب الإفطار إذا كانت حبوب الإفطار تحتوى من 10 إلى 100 جرام من السكر، فعليكِ تجنبها كلياً، اختارى الحبوب قليلة السكر ومدعمة بالحديد والفيتامينات.
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الحساء المعلب لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر الذى مع الوقت يصيب الأطفال بالسمنة.
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صلصة المكرونة لاحتوائها على كم كبير من السعرات الحرارية غير المتوافق مع النظام الغذائى المتوازن للأطفال.
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البطاطس المقلية تحتوى على الكثير من الدهون المشبعة، التى قد تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب فى الأطفال.
أطعمة يجب تناولها
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اللوبيا أو الفاصوليا البيضاء تحتوى على البروتين والألياف وهى مشبعة كوجبة كاملة لطفلك، مع قطعة صغيرة من الخبز. ●عصير الجوافة تعطى قوة إضافية لمناعة طفلك، لاحتواءها على فيتامين «C» بكمية ضعف كمية الفيتامين الموجود فى البرتقال، كما أنها تحتوى أيضاً على مضادات الأكسدة.
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البطاطا الحلوة تحتوى على البوتاسيوم الذى يدعم العظام، كما أنها وجبة سريعة ولذيذة ومشبعة لطفلك الذى قد يحب الحلويات، فها هى حلوى طبيعية ومفيدة.
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الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش تحتوى على كميات جيدة من الحديد، ولذلك فهى مثالية كوجبة خفيفة وسهل حملها فى المدرسة.