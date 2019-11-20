مسك الابتكار تطلق معسكرات تدريب لـ 100 رائد أعمال في 6 مجالات

الرياض : واس

أطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” مُمثلاً في مبادرة مسك الابتكار ، معسكرات تدريبية في خمس مدن، تستهدف 100 من رواد الأعمال ذوي الخبرة في إدارة المنتجات والتسويق والمحاسبة والشؤون المالية وإدارة الموارد البشرية والاتصالات، وذلك بالتعاون مع (فلات 6 لابز) Flat6Labs ، الذي يعد برنامج مسرعات أعمال إقليمي يرعى ويستثمر في رواد الأعمال ممن لديهم شغف لتحقيق أفكار متطورة.

وتعد معسكرات التدريب التي أطلقت في (الرياض – جدة – المدينة المنورة – الخبر – القصيم) اعتبارًا من 17 صفر 1441هـ الموافق 26 أكتوبر 2019م حتى 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر من عام 2019م، أحد البرامج التي تطلقها مبادرة مسك الابتكار الرامية إلى تعزيز المواهب السعودية، التي من شأنها أن تسهم في بناء جيل قادم من المفكرين في مجال التصميم وصانعي المحتوى الرقمي ومبتكري الأعمال ومصدري التكنولوجيا.

ويركز برنامج عمل المعسكر على أن تكون أفكار المرشحين والشركات الناشئة تتمحور حول قطاعات التكنولوجيا المالية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التعليم والمنصات التعليمية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبيانات العملاقة والتحليلات والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية إضافة إلى الابتكارات المستدامة، في حين تبرز محاور أخرى ستتناولها المعسكرات حول إدارة المنتج والتسويق والمحاسبة والشؤون المالية والموارد البشرية والاتصالات.

وتعد مثل هذه التجمعات فرصةً من فرص اكتشاف كفاءات شابة واعدة يمكنها قيادة شركات قادرة على تعزيز اقتصاد المستقبل، في حين سيستفيد أصحاب المشاريع الناشئة من الإرشادات التي سيقدمها خلال المعسكرات خبراء محليون ودوليون.