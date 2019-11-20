شرطة الباحة تطيح بصاحب الفيديو المسيء للمنطقة

الباحة : متابعات

أعلنت إمارة منطقة الباحة ، عن القبض على الشخص الذي سخر من المنطقة وأهلها في مقطع فيديو

وذكرت الإمارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل “تويتر”، أنه إلحاقاً لما أوضحه المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة حيال الفيديو المتداول والذي سخر من المنطقة وأهلها.

وأضافت: عليه صدر التوجيه الكريم سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير المنطقة لشرطة المنطقة بسرعة القبض عليه تمهيداً لتقديمه للنيابة العامة، وقد باشر رجال الأمن بتنفيذ التوجيه الكريم وتم القبض عليه في غضون أقل من خمس ساعات من صدور البيان السابق للإمارة.

وأوضحت الإمارة، أن توجيه سمو أمير المنطقة يأتي للتصدي لكل ما يمس كرامة أبناء المنطقة أو السخرية من إنسانها وأهميتها كجزء أبي من الوطن الغالي.