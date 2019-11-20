جدة التاريخية تستضيف غدًا معرض البحر الأحمر الدولي للنحت

تنطلق في جدة التاريخية “البلد” غدًا، الدورة الأولى من معرض البحر الأحمر الدولي للنحت، الذي تنظمه وزارة الثقافة بمشاركة 20 فنانًا سعوديًا وعالميًا سيصنعون منحوتاتهم باستخدام كتل من الرخام الأبيض.
وسينفذ الفنانون أعمالهم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2019م من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً في قلب جدة التاريخية “البلد” في موقع يطل على الواجهة البحرية الشهيرة ويواجه ميدان البيعة.
وقد تم اختيار الرخام الأبيض لاستخدامه في منحوتات المعرض بفضل ليونة وسهولة نحته وكذلك عامل مقاومته الملائم، إلى جانب قدرة الضوء على النفاذ من خلاله مما يخلق بريقًا مميزًا نابضًا بالحياة.
ويأتي الفنانون المختارون لهذا السمبوزيوم من أماكن مختلفة من العالم، وسيشاركون جنبًا إلى جنب في رحلة إبداعية عنوانها المهارة والطموح، وهم: عصام جميل، رضا العلاوي وكمال المعلم من المملكة، مايكل ليفتشينكو من أوكرانيا، كامين تاناييف من بلغاريا، خوسيه كارلوس كابيلو ميلان من إسبانيا، ماريو لوبيز من البرتغال، جو كلاي من ألمانيا، سيلفان بات من بلجيكا، بوترينت مورينا من كوسوفو، لين لي جين وتشيلونغ لين فان من تايوان، وتاكيشيتا كوبو من اليابان، إلى جانب ثلاثة فنانين من العالم العربي هم علي جبار من العراق، هشام عبد المعطي وهاني فيصل من مصر، وثلاث فنانات هن آغنيسا بيتروف من بلغاريا، وآنا ماريا نيجارا من رومانيا، وآنا راسينسكا من بولندا.