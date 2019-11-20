جدة التاريخية تستضيف غدًا معرض البحر الأحمر الدولي للنحت

ويأتي الفنانون المختارون لهذا السمبوزيوم من أماكن مختلفة من العالم، وسيشاركون جنبًا إلى جنب في رحلة إبداعية عنوانها المهارة والطموح، وهم: عصام جميل، رضا العلاوي وكمال المعلم من المملكة، مايكل ليفتشينكو من أوكرانيا، كامين تاناييف من بلغاريا، خوسيه كارلوس كابيلو ميلان من إسبانيا، ماريو لوبيز من البرتغال، جو كلاي من ألمانيا، سيلفان بات من بلجيكا، بوترينت مورينا من كوسوفو، لين لي جين وتشيلونغ لين فان من تايوان، وتاكيشيتا كوبو من اليابان، إلى جانب ثلاثة فنانين من العالم العربي هم علي جبار من العراق، هشام عبد المعطي وهاني فيصل من مصر، وثلاث فنانات هن آغنيسا بيتروف من بلغاريا، وآنا ماريا نيجارا من رومانيا، وآنا راسينسكا من بولندا.