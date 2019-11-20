المحليات

تأجيل حفل أحلام بسبب الأحوال الجوية

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      20 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – خالد بن مرضاح

أعلن موسم الرياض عن تأجيل حفل أحلام بسبب سوء الأحوال الجوية، والذي كان مقررًا إحياؤه على هامش معرض ” أنا عربية ”.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة المهرجان عبر ” تويتر ” تغريدةً قال فيها: نعتذر منكم بسبب الأحوال الجوية، تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز المستشار تركي آل الشيخ في ملتقى أنا عربية للتصميم بمشاركة فنانة العرب أحلام، موسم الرياض.

وقالت الفنانة أحلام لجمهورها عبر تويتر عن “اعتذارها لتأجيل حفلها بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وكان آل الشيخ كشف في تغريدة له عن بلوغ سعر تذاكر حفل أحلام 18 ألف ريال.

صحيفة البلاد

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