القتل تعزيرًا لمهربي مخدرات بالجوف

سكاكا ـ البلاد

أصدرت وزارة الداخلية امس ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، وجاء في منطوقه أنه بفضل من الله تم القبض على كل من عادل خليف الصامل و محمد حمود الصوين ” سوريي الجنسية ” عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة،

وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيزاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.