الصمعاني يرأس اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب في القاهرة

القاهرة : واس

بدأت اليوم في الجامعة العربية أعمال الاجتماع الـ 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ، برئاسة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب والأمانة العامة للجامعة العربية.

ورحب معالي وزير العدل في بداية الاجتماع بأصحاب المعالي أعضاء المكتب التنفيذي وتم استعراض جدول الأعمال.

ويناقش الاجتماع مشاريع القرارات التي سترفع إلى الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب غدًا الخميس برئاسة مملكة البحرين.

وتتضمن البنود المطروحة على الاجتماع الوزاري موضوع مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

كما سيتم بحث إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية كونه جهازًا متخصصًا يعمل تحت اشراف مجلس وزراء العدل العرب.