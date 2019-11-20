الأمير مشعل يطلع على أنشطة التعاون الاسلامي ويستقبل قنصل أفغانستان

جدة- ياسر بن يوسف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه أمس على أبرز أعمال منظمة التعاون الإسلامي ودورها كشريك فعال في نشر رسائل السلام والتراحم والتسامح والمساواة والكرامة الإنسانية وتوطيد السّلْم والأمن والتنمية في العالم الإسلامي والعالم أجمع بدعم دولة المقر المملكة العربية السعودية.

واطْلع سموه لدى لقائه بمكتبه أمس أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين على تجهيزات المنظمة للاحتفال بذكرى مرور 50 عاماً على إنشائها في الخامس والعشرين من نوفمبر الحالي تحت شعار ” متحدون من أجل السلم والتنمية ” وذلك بمحافظة جدة وثمن العثيمين جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين،حفظهما الله، لكل ما من شأنه تحقيق السلام ورفعة الإسلام وخدمة المسلمين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى استقبل سموه بمكتبه أمس القنصل العام لجمهورية أفغانستان الدكتور شير محمد إبراهيمي وجرى تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.