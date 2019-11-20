إعلان قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس الخليج 24

جدة : البلاد

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد عن قائمة المنتخب المشاركة في كأس الخليج العربي 24 .

وضمت قائمة الأخضر 23 لاعباً على النحو التالي : محمد العويس ، فواز القرني ، أمين بخاري ، عبدالله مادو ، زياد الصحفي ، محمد خبراني ، حسان تمبكتي ، سلطان الغنام ، محمد البريك ، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني ، عبدالله عطيف ، محمد كنو ، عبد الآلة المالكي ، سلمان الفرج ، تركي العمار ، يحيى الشهري ، عبدالعزيز البيشي ، ، نواف العابد ، سالم الدوسري ، هتان باهبري ، فراس البريكان ، عبدالله الحمدان .

يذكر أن قرعة كأس الخليج العربي 24 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بجانب منتخبات ، عمان ، الكويت ، والبحرين .

وستنطلق منافساتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري ، وتستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل .