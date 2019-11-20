أمير المنطقة الشرقية يوجه بتمديد مهرجان الزهور

الدمام ـ حمود الزهراني

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتمديد فعاليات مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف، حتى يوم السبت المقبل، وذلك نظراً للإقبال الكبير والحضور الكثيف لفعاليات الملتقى.

وكانت بلدية محافظة القطيف قد أطلقت مهرجان الزهور الأول بالمحافظة يوم الخميس الماضي، وبلغت عدد شتلات الورود المنفذة قرابة مليون شتلة، إضافةً لفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، تقام على مساحة 180 ألف متر مربع، في منطقة وسط العوامية، التي شهدت مشروعاً تطويرياً شاملاً، يضم ساحة احتفالات، وسوقاً شعبية، وقاعات متعددة الأغراض، إضافة الى فعاليات صحية ورياضية متنوعة، شارك فيها عدد من الأهالي، وزوار المنطقة.

يذكر أن المهرجان يعد الأول على مستوى المحافظة، وشهد مشاركة واسعة، وإقبالاً من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى زيارات عدد من طلبة المدارس والكليات في المنطقة، ويضم المهرجان أركاناً لجهات حكومية وغير ربحية وأركان للأسر المنتجة.