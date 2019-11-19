تسيير رحلات جديدة من وإلى مطار حائل

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسيير وجهات جديدة من مطار حائل الدولي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطلع الأسبوع القادم.

ويأتي ذلك ضمن برنامج الهيئة في تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية، وإطلاق حزمة من المبادرات في مختلف مطارات مناطق المملكة لرفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي بما يخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني.

ومن المقرر أن تُسير شركة طيران ناس ابتداء من 24 نوفمبر الجاري رحلات إلى الرياض بواقع رحلة يوميًا “ما عدا الأربعاء” وسيكون موعد وصولها الساعة 17:15 مساءً وإقلاعها من مطار حائل الدولي الساعة 17:50 مساءً، في حين ستُسير يوم 27 نوفمبر الحالي رحلات من حائل إلى الرياض عبر الناقل طيران أديل بواقع رحلة يوميًا، وسيكون موعد وصول رحلة الرياض الساعة 12:30 مساءً ومغادرتها مطار حائل الساعة 13:05 مساءً.