ميليشيات الحوثي تختطف قاطرة بحرية في البحر الأحمر

البلاد : متابعات

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن عملية (خطف) وسطو مسلح نفذتها الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لقاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمر .

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (58 : 22) من مساء يوم الأحد، وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح المالكي أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه الميليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة.

وشدد على أن الميليشيا الحوثية مسؤولة، بحسب القانون الدولي، عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.