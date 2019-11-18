جدة : البلاد

قطعت وزارة الصحة بأن عدم الإصابة بالسكري لا تعني أن الشخص سليم، بل قد يكون في مرحلة ما قبل السكري وهي مرحلة يرتفع فيها مستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي وأقل من الإصابة، حيث يكون معدل السكر في الدم 100 – 125ملغم / دسل للصائم.

ونشرت “الصحة” عبر حسابها في تويتر “إنفوجرافيكس ” وجهت من خلالها جملة من النصائح والإرشادات لمنع أو تأخير الإصابة بالسكري، ومنها: إتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة ( 5 أيام في الأسبوع) والمحافظة على وزن صحي مع أهمية الابتعاد عن اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة.

وأبانت الصحة أن تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم يساعد – بإذن الله – على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع ويقلل من إغراء تناول وجبات خفيفة إضافية، لافتة إلى أن نمط الحياة الصحي يساهم بفاعلية في العودة من مرحلة ما قبل السكري واستعادة مستوى سكر طبيعي مما يقي – بمشيئة الله – من داء السكري ( النوع الثاني).