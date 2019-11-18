رئيس الوزراء اليمني يعـود إلى العاصمة المؤقتة عدن

عـدن : واس

عاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامه وفقاً لاتفاق الرياض المُوقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أنهُ يرافق رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي، ووزراء الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، والاتصالات لطفي باشريف، والتعليم العالي حسين باسلامة، والكهرباء محمد العناني، والمالية سالم بن بريك، ومحافظ تعز نبيل شمسان، ونائب وزير السياحة محمد الدهبلي، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور.

وأكد رئيس الوزراء اليمني لدى وصولهُ مطار عدن الدولي في تصريح لوسائل الإعلام المحلية التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الرياض وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإصلاح وضع مؤسسات الدولة واستيعاب جميع القوى ضمن بنية الدولة.

وأكد عبدالملك على أن بلاده أمام مفترق طرق، والكلمات المنمقة اليوم تمتحنها الأفعال وتثبت صدقها من زيفها، وأنهُ يجب على الجميع أن يعيد الاعتبار لقيمة الإنسان وخلق رفض اجتماعي وشعبي لخطاب الكراهية والعنصرية.