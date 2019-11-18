«حقوق الإنسان» تباشر اتخاذ الإجراءات ضد “معنّف ابنته”

جدة : البلاد

أكدت هيئة حقوق الإنسان ، أنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المطالبة بمحاسبة معنِّفِ ابنته أمام إحدى المدارس .

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يعنف ابنته العائدة من المدرسة، قبل ركوبها السيارة، مطالبين بتوقيع الإجراءات النظامية على الشخص.