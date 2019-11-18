الرياضة

بنزيمة - الجزائر .. ما القصة؟

جمال بلماضي يتجاهل عرض بنزيمة باللعب لصالح الجزائر!

محمد ابو الوفاaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      18 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
هل يلعب بنزيمة لصالح منتخب الجزائر

قلل مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، جمال بلماضي، من عرض نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة للعب لصالح بطل إفريقيا.

واشتعلت الأمور بين بنزيمة واتحاد كرة القدم الفرنسي على لسان رئيسه، نويل لو جريت، في الأيام الماضية.

إذ قال جريت إن “مغامرة بنزيمة مع المنتخب الفرنسي قد انتهت”، رغم تأكيده على جودة اللاعب.

بينما ألمح بنزيمة إلى رغبته في اللعب لصالح منتخب الجزائر إذ قال ردًا على تصريحات جريت..

“إن كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب للمنتخبات المؤهل للعب معها وسوف ترى”، في إشارة صريحة إلى الجزائر التي ينحدر منها اللاعب عبر أبويه.

قبلًا احتدمت الأمور بين مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي ينحدر بطبيعة الحال من أبوين جزائريين، ومدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب.

إذ طالب زيدان ديشامب استدعاء بنزيمة فيما رد الأخير بأنه ليس مندهشًا من تصريحات زيزو كونه يدرّب اللاعب في ريال مدريد.

بالنظر إلى قواعد “الفيفا” فإنه غير مسموح للاعب تمثيل منتخب آخر بعدما تقمص ألوان منتخب بلاده بالفعل.

لكن هناك ثغرة بالقانون 15 البند رقم 2، تتيح للاعب تغيير جنسيته الكروية في حال أسقطت الدولة الجنسية عن اللاعب.

في سياق متصل قلل مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي من حدة الأمر وقال إنه سعيد مع مجموعة مهاجميه.

في إشارة إلى تجاهله ضم بنزيمة إلى قائمة الخضر، إذ قال في تصريحات صحيفة على هامش لقاء بوتسوانا..

“لديّ مهاجمين أمثال بونجاح وسليماني وديلور وسوداني، أنا سعيد بالعمل مع هؤلاء اللاعبين”.

 

محمد ابو الوفا

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