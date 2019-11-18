جمال بلماضي يتجاهل عرض بنزيمة باللعب لصالح الجزائر!

قلل مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، جمال بلماضي، من عرض نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة للعب لصالح بطل إفريقيا.

واشتعلت الأمور بين بنزيمة واتحاد كرة القدم الفرنسي على لسان رئيسه، نويل لو جريت، في الأيام الماضية.

إذ قال جريت إن “مغامرة بنزيمة مع المنتخب الفرنسي قد انتهت”، رغم تأكيده على جودة اللاعب.

بينما ألمح بنزيمة إلى رغبته في اللعب لصالح منتخب الجزائر إذ قال ردًا على تصريحات جريت..

“إن كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب للمنتخبات المؤهل للعب معها وسوف ترى”، في إشارة صريحة إلى الجزائر التي ينحدر منها اللاعب عبر أبويه.

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

قبلًا احتدمت الأمور بين مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي ينحدر بطبيعة الحال من أبوين جزائريين، ومدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب.

إذ طالب زيدان ديشامب استدعاء بنزيمة فيما رد الأخير بأنه ليس مندهشًا من تصريحات زيزو كونه يدرّب اللاعب في ريال مدريد.

بالنظر إلى قواعد “الفيفا” فإنه غير مسموح للاعب تمثيل منتخب آخر بعدما تقمص ألوان منتخب بلاده بالفعل.

لكن هناك ثغرة بالقانون 15 البند رقم 2، تتيح للاعب تغيير جنسيته الكروية في حال أسقطت الدولة الجنسية عن اللاعب.

Belmadi questionné à propos d'un éventuel mais improbable et impossible renfort de Benzema : "J'ai Bounedjah, Slimani, Soudiani, Delort, ça va" #BWAALG pic.twitter.com/ONE3tG5EFS — DZfoot (@DZfoot) November 17, 2019

في سياق متصل قلل مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي من حدة الأمر وقال إنه سعيد مع مجموعة مهاجميه.

في إشارة إلى تجاهله ضم بنزيمة إلى قائمة الخضر، إذ قال في تصريحات صحيفة على هامش لقاء بوتسوانا..

“لديّ مهاجمين أمثال بونجاح وسليماني وديلور وسوداني، أنا سعيد بالعمل مع هؤلاء اللاعبين”.