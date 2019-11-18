جابر المبارك يعتذر عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

الكويت : واس

رفع سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كتاب اعتذار عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان سمو أمير دولة الكويت، قد أصدر أمراً أميرياً اليوم بتعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وأوضح بيان للديوان الأميري بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم أن أمير دولة الكويت أصدر أمراً أميريا آخر بإعفاء الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من منصبيهما بحكومة تصريف الأعمال، وتكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية بتصريف شؤون وزارة الدفاع بالإضافة إلى عمله، وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف شؤون وزارة الداخلية بالإضافة إلى عمله وذلك إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.