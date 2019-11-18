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تركي بن بندر يلتقي رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية وقائد القوات الجوية الفرنسية

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      18 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

التقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية أمس كلا على حده معالي رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الفريق الأول ديفيد جولدفين ، ومعالي قائد القوات الجوية الفرنسية الفريق الأول الركن فيليب لافينية, وذلك على هامش ترأس سموه وفد القوات المسلحة في معرض (دبي للطيران2019م) ومؤتمر (دبي الدولي لقادة القوات الجوية) .

وجرى خلال اللقاءين بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة البلاد

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