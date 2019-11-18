القبض على 7 أشخاص تورطوا في 21 جريمة سرقة بالرياض

الرياض : البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ، من القبض على سبعة أشخاص (مواطن وستة يمنيين بينهم مخالفين لنظامي الإقامة والعمل تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ) ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم كسر زجاج المركبات وسرقة مابداخلها من مقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ (21) حادثه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن قيمة المسروقات تجاوزت (36000) ألف ريال

كما ضبط بحوزتهم على (49) حبة يشتبه أنها من مادة الكبتاجون وعدد (29) جهاز جوال مختلفة

وعدد (13) ساعة يدوية وعدد (19) قطعة لأجزاء مركبات، حيث جرى إيقافهم واتخذ بحقهم كافة الإجراءات النظامية.