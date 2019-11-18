المحليات

“الزكاة والدخل” تنفي فرض زكاة على حسابات الأفراد

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      18 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأخبار المتداولة عن فرض الزكاة على حسابات الأفراد البنكية وأكدت أن لائحة الزكاة المعدلة والمزمع تطبيقها في بداية يناير 2020م، سيتم تطبيقها فقط على الكيانات التجارية للسعوديين والخليجيين المقيمين في السعودية وليس على الأفراد، كما تطبق في الوقت ذاته ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية.

يذكر أن لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري رقم 2216 وبتاريخ 1440/7/7 هـ، تتميز بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفينالذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية (مكلفو التقديري)، وزيادةتوضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتحسين الصياغة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتحسينات فيبناء الوعاء، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة وتم استبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.

صحيفة البلاد

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