“الزكاة والدخل” تنفي فرض زكاة على حسابات الأفراد

البلاد : متابعات

نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأخبار المتداولة عن فرض الزكاة على حسابات الأفراد البنكية وأكدت أن لائحة الزكاة المعدلة والمزمع تطبيقها في بداية يناير 2020م، سيتم تطبيقها فقط على الكيانات التجارية للسعوديين والخليجيين المقيمين في السعودية وليس على الأفراد، كما تطبق في الوقت ذاته ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية.

يذكر أن لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري رقم 2216 وبتاريخ 1440/7/7 هـ، تتميز بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفينالذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية (مكلفو التقديري)، وزيادةتوضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتحسين الصياغة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتحسينات فيبناء الوعاء، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة وتم استبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.