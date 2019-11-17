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طالب يقتل زميله طعنا داخل مدرسة بمحافظة شرورة

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      17 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة أحد طلابها بمدرسة أبي هريرة الإبتدائية والمتوسطة إثر مشاجرة مع زميله صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم المحافظة أ. سالم الصيعري أن الطالبين يدرسان بالمرحلة المتوسطة ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميله وتم نقله إلى المستشفى حيث وفاته المنية.

وأضاف الصيعري أنه في الوقت الذي تشاطر فيها إدارة التعليم أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب الجلل فإنها تحرص على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق والتي باشرت أعمالها، كما وجه مدير تعليم المنطقة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

صحيفة البلاد

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