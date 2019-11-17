جمهور موسم الرياض يستعيد ذكريات «سر حبي» و«آه يا ليل»

الرياض ــ خالد بن مرضاح

استعاد الآلاف من محبي الطرب يوم أمس الأول ذكريات أغاني ” سر حبي فيك ” وآه يا ليل ” في ليلة استثنائية أحياها الثلاثي الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض وضم الحفل كلا من راغب علامة ووليد توفيق، وهذه المشاركة الأولى للفنانين بالرياض، و من مصر الفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك على مسرح أبو بكر سالم.

بدأ الحفل الفنان وليد توفيق، ورحب بالجمهور السعودي، وأعرب عن سعادته بوقوفه على مسرح أبو بكر سالم، وقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة منها “ياما الهوا رماني”، «انزل يا جميل في الساحة» و«أبوكي مين يا صبية» و«بغار عليكي»، وواصل تألقه بأغنية «قولي متىأشوفك» ليستكمل فقرته بغناء عدد من الأغاني الكلاسيكية مختتمها بأغنية «محلا هالسمرا».

من ناحية اخرى قوبل الفنان راغب علامة بتفاعل وترحيب جماهيري كبير، في البداية شكر هيئة الترفيه وقال “أشكر من جعل المستحيل ممكنا”. حيث قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة منها «اللي باعنا» و«ياريت» ومش بالكلام» و«قلبي عشقها»، قبل أن يغني أغنيته «لو أقولك» والتيقال عنها إنها تشعره بالسعادة في كل مرة يسمعها أو يغنيها ليقدمها لجمهور الرياض بأداء رومانسي حظي بتفاعل جماهيري كبير، مردداً معه كلماتها.

وألهب الفنان اللبناني الجمهور العريض بأغنية «سر حبي فيك» وهي أغنية للفنان الراحل أبو بكر سالم، إضافة إلى تقديمه أغنية «ليلة لوباقي ليلة» للموسيقار عبد رب إدريس ليفاجأ بها الجمهور الذي شاركه في أدائها.

واختتمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الحفل وشدت بأغنية خليجية هي الأولى لها تمثلت في «الحب خدمة» من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد لتواصل التألق على خشبة المسرح بمجموعة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة مثل «آه يا ليل» و«أنا في الغرام» و«مشاعر» و«كثر خيري» و«كثير بنعشق» و«يا بتفكر يابتحس»، لتختم فقرتها بجملة من الأغاني الكلاسيكية والرومانسية منها «إنت عمري» لأم كلثوم، و«مابتفرحش»، و«على بالي»، والتيشارك الجمهور كذلك في غنائها.

وطلبت الفنانة شيرين من معجب بها سويسري، يحضر كل حفلاتها، الصعود إليها على المسرح، وتعتبر هذا المشاركة الثانية لشرين في الرياض.