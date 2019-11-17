النطاق السعري لاكتتاب أرامكو بين 30 ريالا و 32 ريالاً

البلاد : متابعات
أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم تحديد النطاق السعري للطرح الأولي لأسهمها وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، وذلك على النحو التالي:
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تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.
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سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.
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سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.
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في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سعوديا، يكون للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي الخيار بين : ( أ ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.
وبينت ” أرامكو ” أن تواريخ الطرح الرئيسية ستكون على النحو التالي :
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فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من 20 / 03 / 1441 هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م) وتنتهي في 07 / 04 /1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) .
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فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد تبدأ من 20 / 03 /1441هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م) وتنتهي في 01 / 04 / 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م) .
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آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 07 / 04 / 1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) .
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آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمُكتتبين الأفراد 01 / 04 / 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م) .
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الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح 08 / 04 / 1441هـ (الموافق 5 ديسمبر 2019م) .
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الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمُكتتبين الأفراد 08 / 04 / 1441هـ (الموافق 5 ديسمبر 2019م) .
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آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 11 / 04 / 1441هـ (الموافق 8 ديسمبر 2019م) .
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تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وُجدت) للمُكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 15 / 04 / 1441هـ (الموافق 12 ديسمبر 2019م) .