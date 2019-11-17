النطاق السعري لاكتتاب أرامكو بين 30 ريالا و 32 ريالاً

في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سعوديا، يكون للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي الخيار بين : ( أ ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.