أرامكو : حجم الطرح سيكون 1.5 %

البلاد : متابعات

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” عن حجم الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد أن حجم الطرح سيكون في حدود 1.5 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة.

وأظهرت نشرة الإصدار التي أعلنت عنها الشركة، في وقت سابق عن طرح 0.5 بالمائة من أسهم الشركة للمستثمرين الأفراد.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال، ويبلغ عدد الأسهم 200 مليار سهم.

وينطلق اليوم الأحد 17 نوفمبر / تشرين الثاني، اكتتاب أرامكو السعودية، ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل.

وأعلنت أرامكو السعودية، اليوم الأحد عن النطاق السعري للاكتتاب بالطرح العام الأولي للشركة.

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر /كانون الأول 2019م.