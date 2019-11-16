عودة «كابتن ماجد» وحفل غنائي في معرض الأنمي السعودي

الرياض – خالد بن مرضاح

برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، افتتح معرض الأنمي السعودي أبوابه لزوار موسم الرياض ولمحبي وعشاق الأنمي الياباني، بتواجد كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. حيث ينتظر الزوار العديد من الفعاليات والعروض المسرحية والغنائية والجلسات النقاشية طوال أيام المعرض والذي بدأت فعالياته، وتستمر حتى اليوم السبت.

وحضر افتتاح المعرض المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، والسفير الياباني لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، وشهد حفل الافتتاح اعلان عودة مسلسل الأنمي الشهير “الكابتن ماجد” للجمهور العربي عبر شاشة قناة MBC، حيث وقعت اتفاقية بين مؤلف المسلسل ورسام شخصيته الرئيسية مع القناة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، إذ سيعرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل على قناة MBC، وسيتغير اسمه إلى “كابتن توسوباسا” المعروف عربياً بالكابتن ماجد، ويتواجد “يويشي تاكاهاشي” مؤلف المسلسل ضمن حضور المعرض، كما سيكون أحد ضيوف جلسات النقاش.



ويعد معرض الأنمي السعودي أكبر حدث للأنمي في الشرق الأوسط، حيث يمزج بين شخصيات الأنمي الكلاسيكية والحديثة، بتواجد 70 شخصية أنمي من أكبر الاستديوهات اليابانية، إضافةً إلى عدد من الشركات المختصة لبيع منتجات الأنمي، كما سيستمتع زوار المعرض بتذوق الوجبات اليابانية المستوحاة من عالم الأنمي.

وسيكون محبو الأنمي على موعدٍ مع عدد من الحفلات الغنائية التي يقيمها أبرز مغني أفلام الأنمي الشهيرة، مثل: الفرقة اليابانية “لينكد هورايزون” والتي غنت شارة البداية لأنمي “هجوم العمالقة”، كما سيشهد اليوم الختامي الحفل الغنائي الأول الذي يجمع أساطير الغناء الياباني والعربي، وهم سامي كلارك، وايساو ساساكي، وشيرو ميزوكي.

وتحظى الأنمي اليابانية بجماهيرية كبيرة في المملكة، إذ ارتبطت بطفولة الكثير منهم منذ السبعينيات الميلادية وحتى اليوم، عبر العديد من “أفلام الأنمي” المدبلجة التي كانت تعرض على القنوات التلفزيونية.