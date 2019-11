تهديد بالقتل لأنطونيو كونتي والشرطة الإيطالية تحاصر منزله

وترك مجهولون رسالة تهديد بالقتل في منزل كونتي إضافة إلى مظروف بداخله رصاصة.

بدورها صعّدت الشرطة الإيطالية من التدابير الأمنية في محيط منزل كونتي ووضعت حراسة شخصية على أفراد أسرته.

بينما ستبدأ التحقيقات بشكل عاجل من أجل رفع البصمات وتفريغ كاميرات المراقبة حول المنزل لمعرفة هوية تارك الرسالة.

Antonio Conte's home in Milan is reportedly under increased security from Italian police after the Inter boss received a series of threats and a bullet in the post [Corriere della Sera].

