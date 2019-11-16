الرياضة

تهديد بالقتل لأنطونيو كونتي

تهديد بالقتل لأنطونيو كونتي والشرطة الإيطالية تحاصر منزله

محمد ابو الوفاaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      16 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تلقى مدرب إنتر ميلانو، أنطونيو كونتي تهديد بالقتل حسبما أوردت وسائل إعلام إيطالية صبيحة اليوم السبت.

وترك مجهولون رسالة تهديد بالقتل في منزل كونتي إضافة إلى مظروف بداخله رصاصة.

بدورها صعّدت الشرطة الإيطالية من التدابير الأمنية في محيط منزل كونتي ووضعت حراسة شخصية على أفراد أسرته.

بينما ستبدأ التحقيقات بشكل عاجل من أجل رفع البصمات وتفريغ كاميرات المراقبة حول المنزل لمعرفة هوية تارك الرسالة.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يتلقّى من خلالها كونتي رسالة تهديدات من هذا النوع، إذ حدث الأمر ذاته عام 2015.

فإبان فترته التدريبة مع المنتخب الإيطالي وقبل مباراة في تصفيات أمم أوروبا 2016 ضد منتخب بلغاريا في صوفيا، تلقى تهديدات من مشجعي يوفنتوس.

وبعث أنصار السيدة العجوز برسالة تهديد إلى مدربهم السابق بسبب ما وصفوه بإصابة لاعب الفريق كلاوديو ماركيزيو، إذ اتهموا كونتي في التسبب بالإصابة وإبعاده عن اليوفي لما تبقى من الموسم.

وسبق لكونتي أن أشرف على تدريب يوفنتوس في الفترة من 2011 إلى 2014 إذ احتكر الألقاب المحلية برفقته.

بينما شد الرحال بعد ذلك إلى تدريب المنتخب الإيطالي ووصل معه إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2016.

الخطوة التالية كانت مع تشيلسي الأنجليزي الذي دربه في موسمين وحصد معه لقب البريميرليج في الموسم الأول.

قبل أن يعود إلى إيطاليا مجددًا عبر إنتر ميلانو الذي يحتل معه بالوقت الحالي وصافة الدوري خلف يوفنتوس بنقطة واحدة.

محمد ابو الوفا

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