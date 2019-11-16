تهديد بالقتل لأنطونيو كونتي والشرطة الإيطالية تحاصر منزله

تلقى مدرب إنتر ميلانو، أنطونيو كونتي تهديد بالقتل حسبما أوردت وسائل إعلام إيطالية صبيحة اليوم السبت.

وترك مجهولون رسالة تهديد بالقتل في منزل كونتي إضافة إلى مظروف بداخله رصاصة.

بدورها صعّدت الشرطة الإيطالية من التدابير الأمنية في محيط منزل كونتي ووضعت حراسة شخصية على أفراد أسرته.

بينما ستبدأ التحقيقات بشكل عاجل من أجل رفع البصمات وتفريغ كاميرات المراقبة حول المنزل لمعرفة هوية تارك الرسالة.

Antonio Conte's home in Milan is reportedly under increased security from Italian police after the Inter boss received a series of threats and a bullet in the post [Corriere della Sera]. Former @ChelseaFC boss under threat 😲 pic.twitter.com/PnwhGCatPW — Goal India (@Goal_India) November 16, 2019

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يتلقّى من خلالها كونتي رسالة تهديدات من هذا النوع، إذ حدث الأمر ذاته عام 2015.

فإبان فترته التدريبة مع المنتخب الإيطالي وقبل مباراة في تصفيات أمم أوروبا 2016 ضد منتخب بلغاريا في صوفيا، تلقى تهديدات من مشجعي يوفنتوس.

وبعث أنصار السيدة العجوز برسالة تهديد إلى مدربهم السابق بسبب ما وصفوه بإصابة لاعب الفريق كلاوديو ماركيزيو، إذ اتهموا كونتي في التسبب بالإصابة وإبعاده عن اليوفي لما تبقى من الموسم.

وسبق لكونتي أن أشرف على تدريب يوفنتوس في الفترة من 2011 إلى 2014 إذ احتكر الألقاب المحلية برفقته.

بينما شد الرحال بعد ذلك إلى تدريب المنتخب الإيطالي ووصل معه إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2016.

الخطوة التالية كانت مع تشيلسي الأنجليزي الذي دربه في موسمين وحصد معه لقب البريميرليج في الموسم الأول.

قبل أن يعود إلى إيطاليا مجددًا عبر إنتر ميلانو الذي يحتل معه بالوقت الحالي وصافة الدوري خلف يوفنتوس بنقطة واحدة.