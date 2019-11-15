نجم المنتخب الألماني: فقط ميسي ورونالدو من يلعبان بنفس مستوى ليفاندوفسكي

يرى لاعب المنتخب الألماني، تيمو فيرنر، أنه فقط ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من يلعبان في نفس مستوى مهاجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي.

وتحدث فيرنر (32 عامًا) إلى وسائل الإعلام قبيل المباراة الهامة للمنتخب الألماني ضد بيلاروسيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 غدًا السبت.

لاعب فريق ريد بول لايبزيغ الذي أحرز 11 هدفًا من 11 جولة، لا يزال يطارد ليفاندوفسكي في لائحة هدّافي البوندزليجا، والذي وقّع بدوره على 16.

“من الصعب أن تكون لاعبًا هدّافًا”، هكذا بدأ تيمو فيرنر حديثه للصحافة.

وأضاف “عندما أسجل هدفين ضد هيرتا برلين ثم أشاهد المباريات المسائية من الدوري”

“وأرى نفسي أحرزت أهدافًا أقل بثلاثة أو أربعة من ليفاندوفسكي ثم أراه مرة أخرى يسجل ضد دورتموند مرتين”

“ضد أي فريق لن يسجل إذَا؟ إنه أمر صعب للغاية (المنافسة معه)”.

وأردف “طريقة ليفاندوفسكي في اللعب هذا الموسم؟ ربما هناك لاعب أو إثنين في الكوكب يلعبان بنفس مستواه، لاعبون من طينة ميسي ورونالدو”.

بحسب التقارير فإن بايرن بايرن ميونيخ فيرنر ليكون خليفة لليفاندوفسكي، إذ يتمتع بشعبية وخبرات واسعة في الدوري الألماني.

ظهر في المؤتمر الصحفي للمنتخب الألماني بجانب فيرنر، لاعب بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش.

إذ سبق وتخرج كلاهما من أكاديمية شتوتجارت قبل أن ينتقل الأول للايبزيج والثاني لبايرن ميونيخ.

تقول التقارير إن كيميتش سيؤثر على صديقه القديم من أجل الانتقال إلى الفريق البافاري، وهو ما نفاه فيرنر..

“لا نناقش هذا الأمر على الإطلاق، ليس من الضروري أن اتبع كيميتش في خطواته”.

وواصل “كان لايبزيج الخطوة المثالية لي، واتخذ هو خطوة رائعة بالانضمام لبايرن، لا أعرف ما يخبئه المستقبل”.

وأحرز ليفاندوفسكي 23 هدفًا هذا الموسم خلال 18 مباراة بكل البطولات، وينافس بقوة على الحذاء الذهبي الأوروبي.

بينما دوّن فيرنر على 15 هدفًا خلال 17 مباراة فضلًا عن صناعته لـ 7 أهداف رفقة ريد بول لايبزيج.