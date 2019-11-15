صحة و عافية

ممارسة الرياضة وتناول المأكولات البحرية للقضاء على “الكرش”

امنية رشادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      15 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يعاني الكثير من الرجال  والنساء ايضا من تراكم الدهون حول البطن  ،ودائما ما يحاولون اللجوء للوصفات السحرية للتخلص من “الكرش” والحصول على جسد رشيق وممشوق .

ويؤدي تراكم الدهون حول الخصر أو البطن  لزيادة  فرص الإصابة بالعديد من الأمراض والمضاعفات الصحية وأبرزها أمراض القلب، ولذا يجب التخلص من “الكرش” باتباع بعض النصائح الصحية الهامة لك ولصحتك، ومنها:

-عليك تناول الأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية، فهي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مشاكل صحية، ولذا أكثر من الأطعمة قليلة الدهون.

-عليك الاهتمام بتناول الخضراوات والورقية فهي تحتوي على العديد من العناصر الهامة لجسمك، وأيضا تساعد في حرق المزيد من الدهون في الجسم.

-تناول البروتين المسلوق أو المشوي، فهو يحتوي علي قيم غذائية عالية، وأيضا يساهم بشكل كبير في التخلص من الدهون المترسبة حول البطن.

-ابتعد عن الأطعمة المليئة بالسكريات لأن الإكثار منها يتسبب في زيادة الوزن وظهور الكرش بشكل كبير.

-أكثر من تناول الأسماك والمأكولات البحرية، فهي أطعمة تساهم بشكل كبير في القضاء علي الكرش بشكل كبير.

-ممارسة الرياضة اليومية من أهم وأفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء على الوزن الصحي.

omneia rashad

كتب بواسطة

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