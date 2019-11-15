رئيس هيئة تقويم التعليم يستعرض خطط الهيئة لتطوير الاعتماد الأكاديمي

الرباط : واس

شارك رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان في المؤتمر الإقليمي الرابع للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي الذي جاء بعنوان “ضمان الجودة في التعليم العالي في عصر الرقمنة”، وأُقيم بمدينة الرباط في المملكة المغربية.

وقدم معاليه مشاركةً ضمن الجلسة العلمية التي جاءت بعنوان: (الممارسات الجيدة في ضمان الجودة في التعليم العالي)؛ حيث عرّف بهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة ومراحل تأسيسها ومجالات عملها وهيكلها وأدوارها الرئيسة، وأنها الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة حيث تدعم الجهود لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما، وتعزز دور التعليم والتدريب في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية، وبأنها الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب.

وتطرق المؤتمر إلى عدة محاور كان أهمها: “الابتكار والنظرة المستقبلية للتعليم العالي”؛ وفي هذا الجانب شدد معاليه على أهمية مراجعة معايير واجراءات الاعتماد الأكاديمي، لتكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة وذات ارتباط مباشر باهداف التنمية، وعلى أهمية تفعيل الشراكات الدولية في الاعتماد البرامجي مع المنظمات والهيئات الدولية ذات السمعة الجيدة، إضافةً الى تطوير برامج جديدة لتقويم أداء الجامعات وتكون بالاعتماد على نتائج الطلبة في اختبارات مخرجات التعلم وما تقدمه الجامعات من خطط لتحسين النتائج.

وفي هذا الإطار، استعرض معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، تجربة المملكة الريادية في توحيد جهات الاعتماد الأكاديمية والتدريبية والأساسية تحت مظلة هيئة واحدة، حيث تم استكمال ذلك مؤخراً من خلال تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة ودمج جميع القطاعات المعنية بتقويم التعليم والتدريب وتوحيد الأعمال لضمان بناء المعرفة وتوطينها وتحقيق النمو والاستدامة ورفع الكفاءة لتقديم أفضل الخدمات.