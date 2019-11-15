«الغذاء» تضبط 3610 منشآت مخالفة

الرياض – واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 3610 منشآت مخالفة في مجالات الغذاء والأجهزة والمنتجات الطبية والتجميل والأعلاف والمستحضرات الصيدلانية والبيطرية، وغرّمتها أكثر من 22 مليون ريال، وذلك منذ بداية 2019 حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد المنشآت الغذائية المخالفة 2415 منشأة، تنوعت بين مصانع ومستوردين ومستودعات ومراكز توزيع، وجرى تغريمها بنحو 14 مليون ريال، ومن بين أكثر المخالفات التي سجلتها الهيئة تداول أو الإعلان عن غذاء بأساليب أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو خادعة للمستهلك، أو عدم تركيب جهاز قياس درجات الحرارة في وسيلة النقل للشحنات المستوردة. وأصدرت لجنة المخالفات 68 قراراً بحق 44 منشأة مستحضرات صيدلانية مخالفة بقيمة 3.3 ملايين ريال ، وذلك بسبب عدم توفر مستحضر صيدلاني أو عدم وجود ما يثبت نقل مستحضر في وسيلة نقل مناسبة وغيرها من المخالفات.

وغرّمت “الغذاء والدواء” 30 منشأة أعلاف بنحو 770 ألف ريال لمزاولتها النشاط دون ترخيص، واستخدام مواد أولية مجهولة المصدر في المصانع والمستودعات التابعة لها. وخلال الأشهر التسعة، غرّمت الهيئة 548 منشأة منتجات تجميل بقيمة 3.5 ملايين ريال،

وتبيّن أن تداول منتج غير مدرج أو منتج أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله أكثر المخالفات تكراراً لدى بعض مستوردي ومصانع ومستودعات ومنافذ بيع تلك المنتجات. وفرضت هيئة الغذاء والدواء غرامات بنحو مليون ريال على 37 منشأة للمستحضرات البيطرية بسبب تداول مستحضرات غير مسجلة أو مجهولة المصدر.

وفي مجال الأجهزة والمنتجات الطبية أصدرت الهيئة 35 إنذاراً تحذيرياً و280 قراراً بإيقاف ترخيص المنشأة مؤقتاً، و53 قراراً بإيقاف رخصة التمثيل القانوني، كما ألغت 26 طلباً للإذن بالتسويق، ومن بين أكثر المخالفات المسجلة في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، عدم حصول الجهاز أو المنتج الطبي على شهادة الإذن بالتسويق. وتأتي إجراءات الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان سلامة الغذاء ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.