المحليات

73 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في «الخدمات الطبية» للقوات المسلحة

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      15 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد (73) وظيفة إدارية (رجال ، نساء ) بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وذلك للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) ، وعلى الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة أن فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترة الزمنية 1441/03/20هـ إلى 1441/03/24هـ للرجال والنساء وذلك من خلال الرابط التالي: www.mcs.gov.sa

صحيفة البلاد

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