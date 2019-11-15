73 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في «الخدمات الطبية» للقوات المسلحة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد (73) وظيفة إدارية (رجال ، نساء ) بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وذلك للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) ، وعلى الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة أن فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترة الزمنية 1441/03/20هـ إلى 1441/03/24هـ للرجال والنساء وذلك من خلال الرابط التالي: www.mcs.gov.sa