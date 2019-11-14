ملتقى دولي لتأمين وسلامة الممرات البحرية

الرياض- البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،حفظه الله ، تنظم القوات البحرية الملكية السعودية خلال المدة 24 – 26 نوفمبر الجاري في الرياض , الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية”، بعنوان “أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية” .

وأكد رئيس لجنة الملتقى العميد البحري الركن فيصل بن محمد الغميسي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر قيادة القوات البحرية الملكية السعودية، أن الفعالية تناقش سبل تأمين وسلامة الممرات البحرية نظراً لدورها في حركة الملاحة الدولية لا سيما في منطقتنا إذ تشكل مضائق ” هرمز ، وباب المندب ، والسويس ” ممرات حيوية في طريق الصادرات والواردات العالمية في حين أن تعرضها لتهديدات سينعكس على الاقتصاد العالمي.

وبين أن الملتقى يبرز الدور الذي تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي للإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين ،وبما يتفق مع تحقيق رؤية وزارة الدفاع.