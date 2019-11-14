مركز التدريب البحري يدفع بـ 770 خريجا لميدان الشرف والكرامة

جدة ـ البلاد

احتفى مركز التدريب البحري بالأسطول الغربي، بمقره في جدة أمس، بتخريج الدفعة الـ 214، من دورة الفرد الأساسي، البالغ عددهم 770 طالباً، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح بن عبدالرحمن الفالح، وقائد مركز التدريب البحري العميد البحري الركن سعد بن أحمد الجودي، وأركانات المركز.



وخلال الحفل ألقى العميد البحري الركن الجودي، كلمةً رحب فيها قائد القوات البحرية والوفد المرافق له، وأولياء أمور الخريجين، مشيراً إلى أن الطلاب تلقوا خلال وجودهم في المركز التدريب والتأهيل العسكري الذي يؤهلهم للانضمام إلى زملائهم الذين سبقوهم إلى ميادين الشرف والكرامة في قواعدنا البحرية، واثقين بالله ثم بما تعلموه ليكونوا عوناً لهم على أداء الواجب المناط بهم، ويُمثلون امتداداً لأجيال قدّمت كل ما تملك لبناء هذا الوطن الغالي، وبذلت كل ما تستطيع للدفاع عن مقدساته وحفظ مكتسباته.

عقب ذلك ألقيت كلمة الطلاب الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب البحري محمد بن ظافر الشهري، عبّر خلالها عن سعادته وزملائه بتشريف قائد القوات البحرية لحفل التخرج، واصفاً هذا اليوم بداية لحياتهم العملية والانخراط مع من سبقهم من زملائهم في القوات البحرية،

مؤكداً جاهزيتهم والاستعداد لحماية أمن البلاد ومقدساته، والذود عن حدود الوطن الغالي على الجميع بكل ما يملكون من وسائل، تحت راية التوحيد وفي ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ وطننا وقادته من كل سوء.وفي الختام جرى تكريم الطلاب المتفوقين في الدورة.