180 الف ريال قيمة جوائز سباق الجري الخيري بالشرقية

الدمام-حمودالزهراني

أفصحت اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الخيري السنوي الــ 24 بالخبر تحت شعار “بالذوق نرتقي”، عن عزمها بتنفيذ السباق النسائي لهذا العام خارج أسوار جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، مما يحملهم مسؤولية كبيرة في إنجاح السباق وتلافي المعوقات، حيث حدد موقع السباق النسائي لمسافة خمسة كيلو متر على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر.

وأكد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، خليفة الضبيب، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول، للإعلان عن تفاصيل السباق في نسخته الرابعة والعشرون، بفندق هيلتون جاردن إن الخبر، رصد 180 الف ريال جوائز للسباق في ثلاث مراحل، الاولى للنساء، والثانية لذوي الاحتياجات الخاصة، والثالثة للعموم، الى جانب سيارة وعدد من الجوائز الاخرى للحضور.